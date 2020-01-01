توكنوميكس Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining. الموقع الرسمي: https://www.gaycoin.one/ اشتر GAYCOIN الآن!

توكنوميكس Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 134.73K $ 134.73K $ 134.73K إجمالي العرض: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M العرض المتداول: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 134.73K $ 134.73K $ 134.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00535359 $ 0.00535359 $ 0.00535359 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00013476 $ 0.00013476 $ 0.00013476 معرفة المزيد عن سعر Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

توكنوميكس Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GAYCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GAYCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GAYCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن GAYCOIN!

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