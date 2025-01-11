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سعر Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00182239 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر GAYCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zerebro Token Of Transformation الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 329.32K - تغيير سعر Zerebro Token Of Transformation خلال اليوم هو +15.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zerebro Token Of Transformation مقابل USD هو $ +0.0002424 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zerebro Token Of Transformation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zerebro Token Of Transformation مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zerebro Token Of Transformation مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0002424 +15.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zerebro Token Of Transformation: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00126506$ 0.00126506 $ 0.00126506 24 ساعة مرتفع $ 0.00211578$ 0.00211578 $ 0.00211578 عالية طوال الوقت $ 0.00535359$ 0.00535359 $ 0.00535359 تغير السعر (1 ساعة) +1.21% تغير السعر (1يوم) +15.34% تغير السعر (7 أيام) -45.96%

معلومات سوق Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: