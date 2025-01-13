سعر ZEON Network (ZEON)
سعر ZEON Network (ZEON) المباشر لليوم هو USD 0.00126359. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZEON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZEON Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.33K
- تغيير سعر ZEON Network خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ -0.0000792528 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ +0.0000560025 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ +0.0007271843356363366 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.95%
|30 يوم
|$ -0.0000792528
|-6.27%
|60 يوم
|$ +0.0000560025
|+4.43%
|90 يوم
|$ +0.0007271843356363366
|+135.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZEON Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.95%
-9.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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