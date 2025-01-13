احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZEON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZEON.

سعر ZEON Network (ZEON) المباشر لليوم هو USD 0.00126359 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZEON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZEON Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.33K - تغيير سعر ZEON Network خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZEON Network (ZEON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ -0.0000792528 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ +0.0000560025 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZEON Network مقابل USD هو $ +0.0007271843356363366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.95% 30 يوم $ -0.0000792528 -6.27% 60 يوم $ +0.0000560025 +4.43% 90 يوم $ +0.0007271843356363366 +135.57%

تحليل سعر ZEON Network (ZEON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZEON Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00126249$ 0.00126249 $ 0.00126249 24 ساعة مرتفع $ 0.00128904$ 0.00128904 $ 0.00128904 عالية طوال الوقت $ 0.03338713$ 0.03338713 $ 0.03338713 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -9.24%

معلومات سوق ZEON Network (ZEON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: