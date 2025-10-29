معلومات سعر Zentra (ZNTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001818 $ 0.00001818 $ 0.00001818 24 ساعة منخفض $ 0.00002048 $ 0.00002048 $ 0.00002048 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001818$ 0.00001818 $ 0.00001818 24 ساعة مرتفع $ 0.00002048$ 0.00002048 $ 0.00002048 عالية طوال الوقت $ 0.00036058$ 0.00036058 $ 0.00036058 أدنى سعر $ 0.00001709$ 0.00001709 $ 0.00001709 تغير السعر (1 ساعة) +2.13% تغير السعر (1يوم) +2.20% تغير السعر (7 أيام) +11.41% تغير السعر (7 أيام) +11.41%

سعر Zentra (ZNTR) في الوقت الحقيقي هو $0.00001967. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZNTR بين أدنى سعر $ 0.00001818 وأعلى سعر $ 0.00002048، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZNTR على الإطلاق هو $ 0.00036058، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001709.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZNTR +2.13% على مدار الساعة الماضية، +2.20% على مدار 24 ساعة، و +11.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Zentra (ZNTR)

القيمة السوقية $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zentra هي $ 19.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZNTR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.54K.