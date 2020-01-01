توكنوميكس Zenrock BTC (ZENBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zenrock BTC (ZENBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zenrock BTC (ZENBTC) zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.zenbtc.io الوثيقة البيضاء: https://www.zenrockfoundation.io/documents اشتر ZENBTC الآن!

توكنوميكس Zenrock BTC (ZENBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zenrock BTC (ZENBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 116.04M $ 116.04M $ 116.04M إجمالي العرض: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K العرض المتداول: $ 1.00K $ 1.00K $ 1.00K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 116.04M $ 116.04M $ 116.04M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 122,975 $ 122,975 $ 122,975 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 96,859 $ 96,859 $ 96,859 السعر الحالي: $ 116,042 $ 116,042 $ 116,042 معرفة المزيد عن سعر Zenrock BTC (ZENBTC)

توكنوميكس Zenrock BTC (ZENBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zenrock BTC (ZENBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZENBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZENBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZENBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن ZENBTC!

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