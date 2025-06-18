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سعر Zenrock BTC (ZENBTC) المباشر لليوم هو USD 104,257 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 104.24M . يتم تحديث سعر ZENBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zenrock BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Zenrock BTC خلال اليوم هو -2.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00K

أداء سعر Zenrock BTC (ZENBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zenrock BTC مقابل USD هو $ -2,753.9265933861 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenrock BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenrock BTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenrock BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2,753.9265933861 -2.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zenrock BTC (ZENBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenrock BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 103,743$ 103,743 $ 103,743 24 ساعة مرتفع $ 107,084$ 107,084 $ 107,084 عالية طوال الوقت $ 110,940$ 110,940 $ 110,940 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -2.57% تغير السعر (7 أيام) -4.67%

معلومات سوق Zenrock BTC (ZENBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: