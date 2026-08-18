سعر Zenrock اليوم

السعر المباشر لمشروع Zenrock (ROCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROCK.

يحتل Zenrock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,542.99، مع عرض متداول قدره 390.49M ROCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.108985، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROCK بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Zenrock (ROCK)

القيمة السوقية $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.12K$ 32.12K $ 32.12K إمداد دورة التداول 390.49M 390.49M 390.49M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zenrock هي $ 12.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROCK يبلغ 390.49M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.12K.