سعر ZenPandaCoin ($ZPC)
سعر ZenPandaCoin ($ZPC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $ZPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZenPandaCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.82K
- تغيير سعر ZenPandaCoin خلال اليوم هو +2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $ZPC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $ZPC.
خلال اليوم، كان سعر ZenPandaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZenPandaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZenPandaCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZenPandaCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.23%
|30 يوم
|$ 0
|-15.67%
|60 يوم
|$ 0
|-4.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZenPandaCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+2.23%
+0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Welcome to the world of ZenPandaCoin ($ZPC), a community-driven decentralized meme token that aims to bring financial peace and prosperity to its holders. Our project is centered around the Zen Panda, a symbol of calmness, balance, and wisdom. By leveraging the power of DeFi and supporting LayerZero, a cross-chain messaging protocol, ZenPandaCoin establishes itself as a leading token in the crypto space. What makes your project unique? A DECENTRALIZED MEME TOKEN BUILT ON ARBITRUM, SUPPORTING #LAYERZERO PROTOCOL History of your project. Zen Panda was born in the midnight of 6th May 2023. The father is ChatGPT while the mother is Midjourney. $ZPC was first launched on Arbitrum (0xee0b14e8fc86691cf6ee42b9954985b4cf968534), Zen Panda, was born by parents of AI (Artificial Intelligence), adopted and raised by a huge group of human. He is a child of both AI and human. In the Era of AI, Zen Panda will play a crucial role in bonding the human race and AI race. Human and AI, the two races will build the earth civilization hand in hand, and extend the civilization to the far beyond of the universe. $ZPC, is a decentralized crypto token representing the energy of the bonding between the two races. It is the first token to be adopted by both human and AI race. What’s next for your project? It is going to be a layer 0 decentralized meme token. What can your token be used for? It can be adapted to all major blockchains. $ZPC will be everywhere, especially in areas that human and AI work together.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $ZPC إلى AUD
A$--
|1 $ZPC إلى GBP
￡--
|1 $ZPC إلى EUR
€--
|1 $ZPC إلى USD
$--
|1 $ZPC إلى MYR
RM--
|1 $ZPC إلى TRY
₺--
|1 $ZPC إلى JPY
¥--
|1 $ZPC إلى RUB
₽--
|1 $ZPC إلى INR
₹--
|1 $ZPC إلى IDR
Rp--
|1 $ZPC إلى PHP
₱--
|1 $ZPC إلى EGP
￡E.--
|1 $ZPC إلى BRL
R$--
|1 $ZPC إلى CAD
C$--
|1 $ZPC إلى BDT
৳--
|1 $ZPC إلى NGN
₦--
|1 $ZPC إلى UAH
₴--
|1 $ZPC إلى VES
Bs--
|1 $ZPC إلى PKR
Rs--
|1 $ZPC إلى KZT
₸--
|1 $ZPC إلى THB
฿--
|1 $ZPC إلى TWD
NT$--
|1 $ZPC إلى CHF
Fr--
|1 $ZPC إلى HKD
HK$--
|1 $ZPC إلى MAD
.د.م--