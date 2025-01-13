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سعر ZenoAI (ZOAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.82K . يتم تحديث سعر ZOAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZenoAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.47 - تغيير سعر ZenoAI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر ZenoAI (ZOAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZenoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZenoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZenoAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZenoAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -5.00% 60 يوم $ 0 +26.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZenoAI (ZOAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZenoAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00506281$ 0.00506281 $ 0.00506281 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.11%

معلومات سوق ZenoAI (ZOAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: