سعر Zenith Chain (ZENITH)
سعر Zenith Chain (ZENITH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZENITH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zenith Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.67
- تغيير سعر Zenith Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+65.67%
|60 يوم
|$ 0
|+1.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenith Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zenith Chain is a digital peer to peer network that aims to implement a use case specific blockchain, designed to efficiently handle one single function: the transfer of assets from one party to another.
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