احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZENITH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZENITH.

سعر Zenith Chain (ZENITH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZENITH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zenith Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.67 - تغيير سعر Zenith Chain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zenith Chain (ZENITH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenith Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +65.67% 60 يوم $ 0 +1.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zenith Chain (ZENITH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenith Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Zenith Chain (ZENITH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: