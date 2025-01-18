سعر ZENIQ (ZENIQ)
سعر ZENIQ (ZENIQ) المباشر لليوم هو USD 0.00659869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZENIQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZENIQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.01K
- تغيير سعر ZENIQ خلال اليوم هو +3.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZENIQ مقابل USD هو $ +0.0002244 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZENIQ مقابل USD هو $ -0.0007856697 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZENIQ مقابل USD هو $ -0.0004602764 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZENIQ مقابل USD هو $ -0.000868239960189087 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002244
|+3.52%
|30 يوم
|$ -0.0007856697
|-11.90%
|60 يوم
|$ -0.0004602764
|-6.97%
|90 يوم
|$ -0.000868239960189087
|-11.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZENIQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+3.52%
+0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZENIQ provides its customers with comprehensive blockchain solutions, built with robust safety standards and a unique digital system for transactions that flows seamlessly with the current financial system.
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