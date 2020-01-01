توكنوميكس ZENEX (ZNX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZENEX (ZNX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZENEX (ZNX) Zenex is a new generation token used to top-up the balances of user’s accounts on gaming, gambling and payment platforms.The functionality of the token allows to solve the problems of online services in terms of accepting payments. Besides the features for technical use in payment scenarios, the token has additional value for the gaming and gambling industry as a marketing tool to attract new users. The Zenex token was created based on the infrastructure of the licensed European financial service bitexpro.eu and is already being used as a payment medium on a number of platforms today. The project is being developed by an international team of more than 100 people, including specialists from Estonia, the Czech Republic, Lithuania, Spain, Germany, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Turkey, Egypt and the UAE. The fundamentality of the ZENEX token lies in the variety of usage scenarios — the token supports liquidity within the Bitexpro.eu payment system (the token issuer), which allows businesses to accept payments in 300+ currencies (fiat and crypto). In addition to the payment functionality, international loyalty programs are formed on the basis of ZENEX token, providing traffic for gaming platforms through a number of mechanics. الموقع الرسمي: https://zenex-coin.com/ الوثيقة البيضاء: https://zenex-coin.com/en/assets/uploads/whitepaper_en.pdf اشتر ZNX الآن!

توكنوميكس ZENEX (ZNX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZENEX (ZNX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 775.45K $ 775.45K $ 775.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.779117 $ 0.779117 $ 0.779117 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01629927 $ 0.01629927 $ 0.01629927 السعر الحالي: $ 0.506865 $ 0.506865 $ 0.506865 معرفة المزيد عن سعر ZENEX (ZNX)

توكنوميكس ZENEX (ZNX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZENEX (ZNX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZNX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZNX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZNX، استكشف السعر المباشر لتوكن ZNX!

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