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سعر ZENEX (ZNX) المباشر لليوم هو USD 0.448313 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZENEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZENEX خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZENEX (ZNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZENEX مقابل USD هو $ +0.00336786 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZENEX مقابل USD هو $ +0.0738527523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZENEX مقابل USD هو $ +6.3395655754 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZENEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00336786 +0.76% 30 يوم $ +0.0738527523 +16.47% 60 يوم $ +6.3395655754 +1,414.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZENEX (ZNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZENEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.439059$ 0.439059 $ 0.439059 24 ساعة مرتفع $ 0.448313$ 0.448313 $ 0.448313 عالية طوال الوقت $ 0.779117$ 0.779117 $ 0.779117 تغير السعر (1 ساعة) +1.35% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) +4.96%

معلومات سوق ZENEX (ZNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: