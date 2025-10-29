معلومات سعر Zencore AI (ZCORE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00564911 $ 0.00564911 $ 0.00564911 24 ساعة منخفض $ 0.00592636 $ 0.00592636 $ 0.00592636 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00564911$ 0.00564911 $ 0.00564911 24 ساعة مرتفع $ 0.00592636$ 0.00592636 $ 0.00592636 عالية طوال الوقت $ 0.109964$ 0.109964 $ 0.109964 أدنى سعر $ 0.0053254$ 0.0053254 $ 0.0053254 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.78% تغير السعر (7 أيام) +2.37% تغير السعر (7 أيام) +2.37%

سعر Zencore AI (ZCORE) في الوقت الحقيقي هو $0.00568158. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZCORE بين أدنى سعر $ 0.00564911 وأعلى سعر $ 0.00592636، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZCORE على الإطلاق هو $ 0.109964، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0053254.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZCORE -- على مدار الساعة الماضية، -2.78% على مدار 24 ساعة، و +2.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Zencore AI (ZCORE)

القيمة السوقية $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zencore AI هي $ 5.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZCORE يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.68K.