سعر Zencore AI المباشر اليوم هو 0.00568158 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZCORE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد.

المزيد عن ZCORE

معلومات سعر ZCORE

الوثيقة البيضاء لـ ZCORE

الموقع الرسمي لـ ZCORE

اقتصاد توكن ZCORE

توقعات سعر ZCORE

سعر Zencore AI (ZCORE)

السعر المباشر لـ 1 ZCORE إلى USD:

$0.00568158
$0.00568158
-2.70%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Zencore AI (ZCORE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:34:51 (UTC+8)

معلومات سعر Zencore AI (ZCORE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00564911
$ 0.00564911
24 ساعة منخفض
$ 0.00592636
$ 0.00592636
24 ساعة مرتفع

$ 0.00564911
$ 0.00564911

$ 0.00592636
$ 0.00592636

$ 0.109964
$ 0.109964

$ 0.0053254
$ 0.0053254

--

-2.78%

+2.37%

+2.37%

سعر Zencore AI (ZCORE) في الوقت الحقيقي هو $0.00568158. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZCORE بين أدنى سعر $ 0.00564911 وأعلى سعر $ 0.00592636، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZCORE على الإطلاق هو $ 0.109964، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0053254.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZCORE -- على مدار الساعة الماضية، -2.78% على مدار 24 ساعة، و +2.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Zencore AI (ZCORE)

$ 5.68K
$ 5.68K

--
----

$ 5.68K
$ 5.68K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zencore AI هي $ 5.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZCORE يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.68K.

سجل سعر Zencore AI (ZCORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zencore AI مقابل USD هو $ -0.000162661999340313 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zencore AI مقابل USD هو $ +0.0000107893 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zencore AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zencore AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000162661999340313-2.78%
30 يوم$ +0.0000107893+0.19%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Zencore AI ( ZCORE )

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Zencore AI (ZCORE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Zencore AI (USD)

كم ستكون قيمة Zencore AI (ZCORE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Zencore AI (ZCORE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Zencore AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Zencore AI!

عملة ZCORE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Zencore AI (ZCORE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Zencore AI (ZCORE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ZCORE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Zencore AI (ZCORE)

كم يساوي Zencore AI (ZCORE) اليوم؟
سعر ZCORE المباشر في USD هو USD 0.00568158، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ZCORE إلى USD الحالي؟
سعر ZCORE إلى USD الحالي هو $ 0.00568158. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Zencore AI ؟
القيمة السوقية لعملة ZCORE هي $ 5.68K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ZCORE؟
العرض المتداول لتوكن ZCORE هو 1.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ZCORE؟
حقق ZCORE سعرًا قياسيًا قدره 0.109964 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ZCORE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0053254 ZCORE.
ما هو حجم تداول ZCORE؟
حجم تداول ZCORE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ZCORE هذا العام؟
قد يرتفع ZCORE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ZCORE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:34:51 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

