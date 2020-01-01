توكنوميكس Zenc Coin (ZENC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zenc Coin (ZENC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zenc Coin (ZENC) The ZENC Coin Developers devised solutions to these issues. ZENC Coin ensures excellent privacy and security for all transactions by utilizing the Zero Coin protocol, which allows for lightning-fast transactions with cheap transaction fees of less than 0.001$ anywhere globally. It employs the proof-of-stake script method to secure the block chain network and earns a 30 percent APR on coin held. Proof of Stake Mining, payment gateways for internet enterprises, and multiplatform wallets for local merchants are other names. It develops highly sought-after crypto currency platforms on which ZENC Coin can be used. الموقع الرسمي: https://zenccoin.com/ اشتر ZENC الآن!

توكنوميكس Zenc Coin (ZENC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zenc Coin (ZENC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0143667 $ 0.0143667 $ 0.0143667 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000732 $ 0.00000732 $ 0.00000732 السعر الحالي: $ 0.00182741 $ 0.00182741 $ 0.00182741 معرفة المزيد عن سعر Zenc Coin (ZENC)

توكنوميكس Zenc Coin (ZENC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zenc Coin (ZENC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZENC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZENC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZENC، استكشف السعر المباشر لتوكن ZENC!

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