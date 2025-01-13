سعر Zenc Coin (ZENC)
سعر Zenc Coin (ZENC) المباشر لليوم هو USD 0.00182653. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZENC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zenc Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.43K
- تغيير سعر Zenc Coin خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ -0.0000018813 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ -0.0000074221 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ -0.0000002853576400069 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0000018813
|-0.10%
|60 يوم
|$ -0.0000074221
|-0.40%
|90 يوم
|$ -0.0000002853576400069
|-0.01%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenc Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.02%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ZENC Coin Developers devised solutions to these issues. ZENC Coin ensures excellent privacy and security for all transactions by utilizing the Zero Coin protocol, which allows for lightning-fast transactions with cheap transaction fees of less than 0.001$ anywhere globally. It employs the proof-of-stake script method to secure the block chain network and earns a 30 percent APR on coin held. Proof of Stake Mining, payment gateways for internet enterprises, and multiplatform wallets for local merchants are other names. It develops highly sought-after crypto currency platforms on which ZENC Coin can be used.
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