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سعر Zenc Coin (ZENC) المباشر لليوم هو USD 0.00182653 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZENC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zenc Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.43K - تغيير سعر Zenc Coin خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zenc Coin (ZENC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ -0.0000018813 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ -0.0000074221 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenc Coin مقابل USD هو $ -0.0000002853576400069 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0000018813 -0.10% 60 يوم $ -0.0000074221 -0.40% 90 يوم $ -0.0000002853576400069 -0.01%

تحليل سعر Zenc Coin (ZENC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenc Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0018263$ 0.0018263 $ 0.0018263 24 ساعة مرتفع $ 0.00182809$ 0.00182809 $ 0.00182809 عالية طوال الوقت $ 0.0143667$ 0.0143667 $ 0.0143667 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Zenc Coin (ZENC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: