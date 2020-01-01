توكنوميكس ZeLoop Eco Reward (ERW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZeLoop Eco Reward (ERW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZeLoop Eco Reward (ERW) ZeLoop mobile Application motivates and guides consumers on waste collection, fighting plastic littering and rewards them using a crypto currency the Eco Reward ERW and prizes, building a community of everyday heroes sharing tips, achievement and experience. ZeLoop is also a platform than can host other eco-friendly applications for an ecosystem giving value to pro-environmental behaviors, providing continuity to all stakeholders applying sustainable practices towards a circular economy الموقع الرسمي: https://zeloop.net/ اشتر ERW الآن!

توكنوميكس ZeLoop Eco Reward (ERW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZeLoop Eco Reward (ERW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 58.50K $ 58.50K $ 58.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ZeLoop Eco Reward (ERW)

توكنوميكس ZeLoop Eco Reward (ERW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZeLoop Eco Reward (ERW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ERW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ERW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ERW، استكشف السعر المباشر لتوكن ERW!

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