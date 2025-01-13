سعر ZeLoop Eco Reward (ERW)
سعر ZeLoop Eco Reward (ERW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ERW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZeLoop Eco Reward الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.75K
- تغيير سعر ZeLoop Eco Reward خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ 0
|-0.90%
|60 يوم
|$ 0
|-45.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZeLoop Eco Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+0.54%
-1.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZeLoop mobile Application motivates and guides consumers on waste collection, fighting plastic littering and rewards them using a crypto currency the Eco Reward ERW and prizes, building a community of everyday heroes sharing tips, achievement and experience. ZeLoop is also a platform than can host other eco-friendly applications for an ecosystem giving value to pro-environmental behaviors, providing continuity to all stakeholders applying sustainable practices towards a circular economy
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