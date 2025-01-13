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سعر ZeLoop Eco Reward (ERW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ERW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZeLoop Eco Reward الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.75K - تغيير سعر ZeLoop Eco Reward خلال اليوم هو +0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZeLoop Eco Reward (ERW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZeLoop Eco Reward مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.54% 30 يوم $ 0 -0.90% 60 يوم $ 0 -45.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZeLoop Eco Reward (ERW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZeLoop Eco Reward: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +0.54% تغير السعر (7 أيام) -1.49%

معلومات سوق ZeLoop Eco Reward (ERW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: