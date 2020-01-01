توكنوميكس Zeitgeist (ZTG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zeitgeist (ZTG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zeitgeist (ZTG) Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus. الموقع الرسمي: https://zeitgeist.pm/ اشتر ZTG الآن!

توكنوميكس Zeitgeist (ZTG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zeitgeist (ZTG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 549.49K $ 549.49K $ 549.49K إجمالي العرض: $ 115.22M $ 115.22M $ 115.22M العرض المتداول: $ 92.14M $ 92.14M $ 92.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 687.13K $ 687.13K $ 687.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.325145 $ 0.325145 $ 0.325145 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00577215 $ 0.00577215 $ 0.00577215 السعر الحالي: $ 0.00596387 $ 0.00596387 $ 0.00596387 معرفة المزيد عن سعر Zeitgeist (ZTG)

توكنوميكس Zeitgeist (ZTG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zeitgeist (ZTG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZTG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZTG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZTG، استكشف السعر المباشر لتوكن ZTG!

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