سعر Zeitgeist (ZTG)
سعر Zeitgeist (ZTG) المباشر لليوم هو USD 0.00972347. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 504.45K. يتم تحديث سعر ZTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeitgeist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 500.79
- تغيير سعر Zeitgeist خلال اليوم هو -17.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.88M
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خلال اليوم، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.002094010461358554 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.0006777103 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.0026100243 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.005628220381957597 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002094010461358554
|-17.71%
|30 يوم
|$ -0.0006777103
|-6.96%
|60 يوم
|$ -0.0026100243
|-26.84%
|90 يوم
|$ -0.005628220381957597
|-36.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeitgeist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-17.71%
-28.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.
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