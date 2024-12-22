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سعر Zeitgeist (ZTG) المباشر لليوم هو USD 0.00972347 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 504.45K . يتم تحديث سعر ZTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zeitgeist الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 500.79 - تغيير سعر Zeitgeist خلال اليوم هو -17.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.88M

أداء سعر Zeitgeist (ZTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.002094010461358554 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.0006777103 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.0026100243 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeitgeist مقابل USD هو $ -0.005628220381957597 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002094010461358554 -17.71% 30 يوم $ -0.0006777103 -6.96% 60 يوم $ -0.0026100243 -26.84% 90 يوم $ -0.005628220381957597 -36.66%

تحليل سعر Zeitgeist (ZTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeitgeist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00971556$ 0.00971556 $ 0.00971556 24 ساعة مرتفع $ 0.01194936$ 0.01194936 $ 0.01194936 عالية طوال الوقت $ 0.325145$ 0.325145 $ 0.325145 تغير السعر (1 ساعة) -0.38% تغير السعر (1يوم) -17.71% تغير السعر (7 أيام) -28.88%

معلومات سوق Zeitgeist (ZTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: