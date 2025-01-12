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سعر Zegent AI (ZGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00122322 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M . يتم تحديث سعر ZGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zegent AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.01K - تغيير سعر Zegent AI خلال اليوم هو +20.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 827.02M

أداء سعر Zegent AI (ZGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zegent AI مقابل USD هو $ +0.00020846 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zegent AI مقابل USD هو $ -0.0003980165 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zegent AI مقابل USD هو $ +0.0027136354 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zegent AI مقابل USD هو $ +0.0005051653303140103 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020846 +20.54% 30 يوم $ -0.0003980165 -32.53% 60 يوم $ +0.0027136354 +221.84% 90 يوم $ +0.0005051653303140103 +70.35%

تحليل سعر Zegent AI (ZGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zegent AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00135101$ 0.00135101 $ 0.00135101 عالية طوال الوقت $ 0.00545982$ 0.00545982 $ 0.00545982 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +20.54% تغير السعر (7 أيام) -49.51%

معلومات سوق Zegent AI (ZGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: