احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZTK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZTK.

سعر Zefi (ZTK) المباشر لليوم هو USD 0.04837 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.71M . يتم تحديث سعر ZTK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zefi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.04K - تغيير سعر Zefi خلال اليوم هو -1.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M

أداء سعر Zefi (ZTK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zefi مقابل USD هو $ -0.00088841530240207 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zefi مقابل USD هو $ +0.0031451189 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zefi مقابل USD هو $ +0.0146525209 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zefi مقابل USD هو $ +0.016393227140806096 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00088841530240207 -1.80% 30 يوم $ +0.0031451189 +6.50% 60 يوم $ +0.0146525209 +30.29% 90 يوم $ +0.016393227140806096 +51.27%

تحليل سعر Zefi (ZTK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04776564$ 0.04776564 $ 0.04776564 24 ساعة مرتفع $ 0.04961165$ 0.04961165 $ 0.04961165 عالية طوال الوقت $ 0.050283$ 0.050283 $ 0.050283 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -1.80% تغير السعر (7 أيام) -1.06%

معلومات سوق Zefi (ZTK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: