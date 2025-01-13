سعر Zeepr (ZEEP)
سعر Zeepr (ZEEP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZEEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeepr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.13K
- تغيير سعر Zeepr خلال اليوم هو +1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zeepr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeepr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeepr مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeepr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.71%
|30 يوم
|$ 0
|-8.00%
|60 يوم
|$ 0
|-36.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeepr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+1.71%
-13.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zeepr is an omni-chain trading layer powering all types of public chains and layer2, serving as a plug-to-play trading infra with built-in oracle, cross-chain bridge, trading community, and one-fits-all liquidity pool.
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