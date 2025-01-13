سعر Zeepin (ZPT)
سعر Zeepin (ZPT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.67K. يتم تحديث سعر ZPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeepin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.80
- تغيير سعر Zeepin خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Zeepin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeepin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeepin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeepin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ 0
|-11.58%
|60 يوم
|$ 0
|-5.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeepin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.06%
+7.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zeepin, the distributed creative economy, is dedicated to promoting highly efficient circulation of innovation assets. In the Zeepin community, any organization or individual will have a reliable digital identity and ability to turn innovative resources into digital assets that are protected and can be shared on the blockchain to reduce risks in investment trade and improve creation efficiency. Zeepin is committed to becoming the world's leading blockchain-based innovation, transaction, and investment platforms for the creative industry.
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