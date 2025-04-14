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سعر Zeek Coin (MEOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.61K . يتم تحديث سعر MEOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zeek Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Zeek Coin خلال اليوم هو -1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 805.72B

أداء سعر Zeek Coin (MEOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zeek Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeek Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeek Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeek Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.09% 30 يوم $ 0 +16.72% 60 يوم $ 0 -34.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zeek Coin (MEOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeek Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -1.09% تغير السعر (7 أيام) +7.75%

معلومات سوق Zeek Coin (MEOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: