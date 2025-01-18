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سعر Zedxion USDZ (USDZ) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USDZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zedxion USDZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 335.12K - تغيير سعر Zedxion USDZ خلال اليوم هو +0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zedxion USDZ (USDZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.00274633 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.0021217000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.0046154000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.0014701877596981 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00274633 +0.28% 30 يوم $ +0.0021217000 +0.21% 60 يوم $ +0.0046154000 +0.46% 90 يوم $ +0.0014701877596981 +0.15%

تحليل سعر Zedxion USDZ (USDZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zedxion USDZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995581$ 0.995581 $ 0.995581 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

معلومات سوق Zedxion USDZ (USDZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: