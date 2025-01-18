سعر Zedxion USDZ (USDZ)
سعر Zedxion USDZ (USDZ) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USDZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zedxion USDZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 335.12K
- تغيير سعر Zedxion USDZ خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.00274633 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.0021217000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.0046154000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zedxion USDZ مقابل USD هو $ +0.0014701877596981 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00274633
|+0.28%
|30 يوم
|$ +0.0021217000
|+0.21%
|60 يوم
|$ +0.0046154000
|+0.46%
|90 يوم
|$ +0.0014701877596981
|+0.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zedxion USDZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+0.28%
-0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token.
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