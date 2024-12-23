شعار Zedxion

سعر Zedxion (ZEDXION)

USD

مخطط سعر Zedxion (ZEDXION) المباشر

$0.382639
$0.382639$0.382639
-1.40%(1D)

سعر Zedxion (ZEDXION) لليوم

سعر Zedxion (ZEDXION) المباشر لليوم هو USD 0.381001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.89M. يتم تحديث سعر ZEDXION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zedxion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 732.42K
- تغيير سعر Zedxion خلال اليوم هو -1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.32M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZEDXION مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZEDXION.

أداء سعر Zedxion (ZEDXION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ -0.0074605657869158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ +0.0449905030 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ +0.1614348100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ +0.1208386275675051 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0074605657869158-1.92%
30 يوم$ +0.0449905030+11.81%
60 يوم$ +0.1614348100+42.37%
90 يوم$ +0.1208386275675051+46.45%

تحليل سعر Zedxion (ZEDXION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zedxion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.37414
$ 0.37414$ 0.37414

$ 0.391761
$ 0.391761$ 0.391761

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

-0.11%

-1.92%

-12.66%

معلومات سوق Zedxion (ZEDXION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 46.89M
$ 46.89M$ 46.89M

$ 732.42K
$ 732.42K$ 732.42K

122.32M
122.32M 122.32M

ما هو Zedxion ( ZEDXION )

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Zedxion (ZEDXION)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Zedxion (ZEDXION)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة ZEDXION إلى العملات المحلية

1 ZEDXION إلى AUD
A$0.60579159
1 ZEDXION إلى GBP
0.30099079
1 ZEDXION إلى EUR
0.36195095
1 ZEDXION إلى USD
$0.381001
1 ZEDXION إلى MYR
RM1.70688448
1 ZEDXION إلى TRY
13.40742519
1 ZEDXION إلى JPY
¥59.57712637
1 ZEDXION إلى RUB
39.15166276
1 ZEDXION إلى INR
32.385085
1 ZEDXION إلى IDR
Rp6,145.17655903
1 ZEDXION إلى PHP
22.3266586
1 ZEDXION إلى EGP
￡E.19.37009084
1 ZEDXION إلى BRL
R$2.31648608
1 ZEDXION إلى CAD
C$0.54483143
1 ZEDXION إلى BDT
45.33530899
1 ZEDXION إلى NGN
588.87133559
1 ZEDXION إلى UAH
15.91060176
1 ZEDXION إلى VES
Bs19.431051
1 ZEDXION إلى PKR
Rs105.59823716
1 ZEDXION إلى KZT
199.26733301
1 ZEDXION إلى THB
฿13.06452429
1 ZEDXION إلى TWD
NT$12.43206263
1 ZEDXION إلى CHF
Fr0.33909089
1 ZEDXION إلى HKD
HK$2.96037777
1 ZEDXION إلى MAD
.د.م3.81763002