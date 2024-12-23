سعر Zedxion (ZEDXION)
سعر Zedxion (ZEDXION) المباشر لليوم هو USD 0.381001. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.89M. يتم تحديث سعر ZEDXION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zedxion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 732.42K
- تغيير سعر Zedxion خلال اليوم هو -1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.32M
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خلال اليوم، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ -0.0074605657869158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ +0.0449905030 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ +0.1614348100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zedxion مقابل USD هو $ +0.1208386275675051 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0074605657869158
|-1.92%
|30 يوم
|$ +0.0449905030
|+11.81%
|60 يوم
|$ +0.1614348100
|+42.37%
|90 يوم
|$ +0.1208386275675051
|+46.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zedxion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-1.92%
-12.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."
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