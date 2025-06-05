سعر ZED Token (ZED)
سعر ZED Token (ZED) المباشر لليوم هو USD 0.01049289. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZED Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.76K
- تغيير سعر ZED Token خلال اليوم هو -3.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ -0.00033531245056711 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ +0.0034025241 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ +0.0054014197 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ +0.000684134040213293 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00033531245056711
|-3.09%
|30 يوم
|$ +0.0034025241
|+32.43%
|60 يوم
|$ +0.0054014197
|+51.48%
|90 يوم
|$ +0.000684134040213293
|+6.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZED Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-3.09%
-7.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ZED Token is the official in-game currency of ZED Champions. Originally used in ZED RUN, the ZED Token on Polygon can be bridged to Base, where ZED Champions lives. ZED Champions is a new era of digital horse racing, combining strategy, competition, and ownership in an entirely new format. This launch marks a fresh chapter with a refined racing experience and expanded opportunities to compete and win. Taking queues from the classic ZED RUN gameplay, ZED Champions brings a more structured league and higher stakes competition. The ZED token is the backbone of ZED Champions, powering every transaction of the game. Players can swap for $ZED and use it to buy, breed and race digital horses on-chain.
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