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سعر ZED Token (ZED) المباشر لليوم هو USD 0.01049289 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZED Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.76K - تغيير سعر ZED Token خلال اليوم هو -3.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZED Token (ZED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ -0.00033531245056711 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ +0.0034025241 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ +0.0054014197 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZED Token مقابل USD هو $ +0.000684134040213293 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00033531245056711 -3.09% 30 يوم $ +0.0034025241 +32.43% 60 يوم $ +0.0054014197 +51.48% 90 يوم $ +0.000684134040213293 +6.97%

تحليل سعر ZED Token (ZED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZED Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01047728$ 0.01047728 $ 0.01047728 24 ساعة مرتفع $ 0.01086593$ 0.01086593 $ 0.01086593 عالية طوال الوقت $ 0.192312$ 0.192312 $ 0.192312 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -3.09% تغير السعر (7 أيام) -7.84%

معلومات سوق ZED Token (ZED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: