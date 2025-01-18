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سعر ZED RUN (ZED) المباشر لليوم هو USD 0.01183465 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZED RUN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.06K - تغيير سعر ZED RUN خلال اليوم هو +1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZED RUN (ZED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ +0.000159 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ -0.0000176928 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ -0.0010170402 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ -0.002274994956778472 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000159 +1.36% 30 يوم $ -0.0000176928 -0.14% 60 يوم $ -0.0010170402 -8.59% 90 يوم $ -0.002274994956778472 -16.12%

تحليل سعر ZED RUN (ZED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZED RUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01152321$ 0.01152321 $ 0.01152321 24 ساعة مرتفع $ 0.0119519$ 0.0119519 $ 0.0119519 عالية طوال الوقت $ 0.192312$ 0.192312 $ 0.192312 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +1.36% تغير السعر (7 أيام) +3.29%

معلومات سوق ZED RUN (ZED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: