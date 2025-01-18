سعر ZED RUN (ZED)
سعر ZED RUN (ZED) المباشر لليوم هو USD 0.01183465. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZED RUN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.06K
- تغيير سعر ZED RUN خلال اليوم هو +1.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ +0.000159 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ -0.0000176928 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ -0.0010170402 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZED RUN مقابل USD هو $ -0.002274994956778472 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000159
|+1.36%
|30 يوم
|$ -0.0000176928
|-0.14%
|60 يوم
|$ -0.0010170402
|-8.59%
|90 يوم
|$ -0.002274994956778472
|-16.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZED RUN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
+1.36%
+3.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZED RUN is a provably fair NFT-based digital horse racing game built on blockchain technology. The ZED Token is a token that exists on the Ethereum and Polygon blockchains. It will act as the utility and in-game currency for the ZED RUN game and will bring play to earn capability.
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