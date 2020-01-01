توكنوميكس Zeck Murris (ZECK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zeck Murris (ZECK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zeck Murris (ZECK) Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner. الموقع الرسمي: https://www.zecketteck.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://www.zecketteck.xyz/ اشتر ZECK الآن!

توكنوميكس Zeck Murris (ZECK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zeck Murris (ZECK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.91K $ 8.91K $ 8.91K إجمالي العرض: $ 973.80M $ 973.80M $ 973.80M العرض المتداول: $ 973.80M $ 973.80M $ 973.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.91K $ 8.91K $ 8.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Zeck Murris (ZECK)

توكنوميكس Zeck Murris (ZECK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zeck Murris (ZECK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZECK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZECK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZECK، استكشف السعر المباشر لتوكن ZECK!

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