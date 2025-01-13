سعر Zeck Murris (ZECK)
سعر Zeck Murris (ZECK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.63K. يتم تحديث سعر ZECK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeck Murris الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.58
- تغيير سعر Zeck Murris خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 974.17M
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خلال اليوم، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-5.89%
|60 يوم
|$ 0
|-16.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeck Murris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
-22.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner.
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