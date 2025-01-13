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سعر Zeck Murris (ZECK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.63K . يتم تحديث سعر ZECK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zeck Murris الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.58 - تغيير سعر Zeck Murris خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 974.17M

أداء سعر Zeck Murris (ZECK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeck Murris مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ 0 -5.89% 60 يوم $ 0 -16.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zeck Murris (ZECK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeck Murris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -22.56%

معلومات سوق Zeck Murris (ZECK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: