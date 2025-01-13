سعر Zebec Protocol (ZBC)
سعر Zebec Protocol (ZBC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zebec Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.62
- تغيير سعر Zebec Protocol خلال اليوم هو -0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZBC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZBC.
خلال اليوم، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-44.29%
|60 يوم
|$ 0
|-50.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zebec Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.51%
-1.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zebec's integrated products - real time payroll apps, on-chain payments infrastructure and networked DePIN - serve companies of all sizes, merchants and individuals and help transcend the boundaries of traditional banking and diminish the role of financial intermediaries.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZBC إلى AUD
A$--
|1 ZBC إلى GBP
￡--
|1 ZBC إلى EUR
€--
|1 ZBC إلى USD
$--
|1 ZBC إلى MYR
RM--
|1 ZBC إلى TRY
₺--
|1 ZBC إلى JPY
¥--
|1 ZBC إلى RUB
₽--
|1 ZBC إلى INR
₹--
|1 ZBC إلى IDR
Rp--
|1 ZBC إلى PHP
₱--
|1 ZBC إلى EGP
￡E.--
|1 ZBC إلى BRL
R$--
|1 ZBC إلى CAD
C$--
|1 ZBC إلى BDT
৳--
|1 ZBC إلى NGN
₦--
|1 ZBC إلى UAH
₴--
|1 ZBC إلى VES
Bs--
|1 ZBC إلى PKR
Rs--
|1 ZBC إلى KZT
₸--
|1 ZBC إلى THB
฿--
|1 ZBC إلى TWD
NT$--
|1 ZBC إلى CHF
Fr--
|1 ZBC إلى HKD
HK$--
|1 ZBC إلى MAD
.د.م--