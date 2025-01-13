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سعر Zebec Protocol (ZBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zebec Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.62 - تغيير سعر Zebec Protocol خلال اليوم هو -0.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zebec Protocol (ZBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zebec Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.51% 30 يوم $ 0 -44.29% 60 يوم $ 0 -50.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zebec Protocol (ZBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zebec Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.052766$ 0.052766 $ 0.052766 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.51% تغير السعر (7 أيام) -1.52%

معلومات سوق Zebec Protocol (ZBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: