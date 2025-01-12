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سعر ZCore Finance (ZEFI) المباشر لليوم هو USD 0.00228114 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZEFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZCore Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41 - تغيير سعر ZCore Finance خلال اليوم هو +0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ZCore Finance (ZEFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ -0.0000589517 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ -0.0001865746 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ -0.0001856563962684103 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.71% 30 يوم $ -0.0000589517 -2.58% 60 يوم $ -0.0001865746 -8.17% 90 يوم $ -0.0001856563962684103 -7.52%

تحليل سعر ZCore Finance (ZEFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZCore Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00226155$ 0.00226155 $ 0.00226155 24 ساعة مرتفع $ 0.00228558$ 0.00228558 $ 0.00228558 عالية طوال الوقت $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.71% تغير السعر (7 أيام) -2.57%

معلومات سوق ZCore Finance (ZEFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: