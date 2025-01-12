سعر ZCore Finance (ZEFI)
سعر ZCore Finance (ZEFI) المباشر لليوم هو USD 0.00228114. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZEFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZCore Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.41
- تغيير سعر ZCore Finance خلال اليوم هو +0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ -0.0000589517 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ -0.0001865746 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZCore Finance مقابل USD هو $ -0.0001856563962684103 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.71%
|30 يوم
|$ -0.0000589517
|-2.58%
|60 يوم
|$ -0.0001865746
|-8.17%
|90 يوم
|$ -0.0001856563962684103
|-7.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZCore Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.71%
-2.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZCore Finance is Binance Smart Chain yield farming bundled with an advanced crypto card with integrated burning mechanism. Provide liquidity, stake LPs and earn instant rewards in deflationary token ZEFI. We are the first DEX and yield farming with real world utility!
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