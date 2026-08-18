شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر ZAYA AI المباشر اليوم هو 0.00117819 USD. القيمة السوقية لـ ZAI هي 47,234 USD. تابع تحديثات أسعار ZAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ZAYA AI المباشر اليوم هو 0.00117819 USD. القيمة السوقية لـ ZAI هي 47,234 USD. تابع تحديثات أسعار ZAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZAI

معلومات سعر ZAI

ما هو ZAI

الوثيقة البيضاء لـ ZAI

الموقع الرسمي لـ ZAI

اقتصاد توكن ZAI

توقعات سعر ZAI

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ZAYA AI

سعر ZAYA AI (ZAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ZAI إلى USD:

$0.00117819
$0.00117819$0.00117819
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ZAYA AI (ZAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:27:20 (UTC+8)

سعر ZAYA AI اليوم

السعر المباشر لمشروع ZAYA AI (ZAI) اليوم هو $ 0.00117819، مع تغير بنسبة 0.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAI الحالي إلى USD هو $ 0.00117819 لكل ZAI.

يحتل ZAYA AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,234، مع عرض متداول قدره 40.09M ZAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAI بين $ 0.00117814 (أدنى) و$ 0.00117829 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.396838، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+18.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.00.

معلومات سوق ZAYA AI (ZAI)

$ 47.23K
$ 47.23K$ 47.23K

$ 3.00
$ 3.00$ 3.00

$ 117.82K
$ 117.82K$ 117.82K

40.09M
40.09M 40.09M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZAYA AI هي $ 47.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.00. العرض المتداول لـ ZAI يبلغ 40.09M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.82K.

سجل سعر ZAYA AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00117814
$ 0.00117814$ 0.00117814
24 ساعة منخفض
$ 0.00117829
$ 0.00117829$ 0.00117829
24 ساعة مرتفع

$ 0.00117814
$ 0.00117814$ 0.00117814

$ 0.00117829
$ 0.00117829$ 0.00117829

$ 0.396838
$ 0.396838$ 0.396838

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.42%

+18.96%

+18.96%

سجل سعر ZAYA AI (ZAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZAYA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZAYA AI مقابل USD هو $ +0.0000194409 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZAYA AI مقابل USD هو $ +0.0001064319 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZAYA AI مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.42%
30 يوم$ +0.0000194409+1.65%
60 يوم$ +0.0001064319+9.03%
90 يوم----

توقعات أسعار ZAYA AI

ZAYA AI (ZAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZAYA AI (ZAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ZAYA AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ZAYA AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ZAYA AI.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

نبذة عن ZAYA AI

على أي شبكة بلوك تشين يعمل ZAYA AI؟

يعمل ZAYA AI على شبكة --، التي تحدد كيفية معالجة المعاملات وسرعة التأكيدات والأمن العام. كما تحدد الشبكة توافقها مع المحافظ والتطبيقات اللامركزية ومعايير العقود الذكية.

ما هو السعر الحالي لـ ZAI؟

يتم تسعير الرمز المميز بـ $0.00117819، مما يمثل تحركًا في السعر بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم جمع تحديثات الأسعار من البورصات العالمية الرائدة في الوقت الفعلي.

ما هي الفئة التي ينتمي إليها ZAYA AI؟

يندرج ZAYA AI تحت فئة Artificial Intelligence (AI),Healthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci). يساعد هذا التصنيف المستثمرين على مقارنة ZAI بأصول مشابهة في القطاع نفسه، مثل رموز DeFi أو رموز الميم أو رموز الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو رموز الذكاء الاصطناعي.

ما هي القيمة السوقية لـ ZAYA AI؟

تبلغ قيمتها السوقية $47234، مما يضع الأصل في المرتبة #5714. توفر القيمة السوقية مقياسًا واسعًا للحجم والاعتماد وثقة المستثمرين.

كم يبلغ المعروض الحالي من ZAI؟

هناك 40090520.3034807 رمز مميز متداول في السوق. ويؤثر هذا العدد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب واكتشاف الأسعار وتوقعات التضخم.

ما مدى نشاط التداول لـ ZAYA AI اليوم؟

خلال اليوم الماضي، حقق ZAI حجم تداول بلغ $--. غالبًا ما يشير الحجم القوي إلى ارتفاع الاهتمام بالسوق أو ردود فعل على الأخبار الأخيرة.

كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات العليا والدنيا الأخيرة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تذبذب ZAYA AI بين $0.00117814 و$0.00117829، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول التقلبات قصيرة الأجل ومناطق الاختراق المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ZAYA AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:27:20 (UTC+8)

تحديثات ZAYA AI (ZAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ZAYA AI

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2960
$0.2960$0.2960

+886.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01460
$0.01460$0.01460

+4.28%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038312
$0.038312$0.038312

+8.31%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06894
$0.06894$0.06894

-0.08%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2960
$0.2960$0.2960

+886.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004416
$0.0004416$0.0004416

+204.55%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2075
$1.2075$1.2075

+41.89%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00787
$0.00787$0.00787

+9.30%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038312
$0.038312$0.038312

+8.31%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟