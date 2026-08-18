سعر ZAYA AI اليوم

السعر المباشر لمشروع ZAYA AI (ZAI) اليوم هو $ 0.00117819، مع تغير بنسبة 0.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAI الحالي إلى USD هو $ 0.00117819 لكل ZAI.

يحتل ZAYA AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 47,234، مع عرض متداول قدره 40.09M ZAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAI بين $ 0.00117814 (أدنى) و$ 0.00117829 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.396838، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+18.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.00.

معلومات سوق ZAYA AI (ZAI)

القيمة السوقية $ 47.23K$ 47.23K $ 47.23K الحجم (24 ساعة) $ 3.00$ 3.00 $ 3.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 117.82K$ 117.82K $ 117.82K إمداد دورة التداول 40.09M 40.09M 40.09M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZAYA AI هي $ 47.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.00. العرض المتداول لـ ZAI يبلغ 40.09M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.82K.