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سعر Zasset zUSD (ZUSD)

USD

مخطط سعر Zasset zUSD (ZUSD) المباشر

$0.688089
$0.688089$0.688089
+3.40%(1D)

سعر Zasset zUSD (ZUSD) لليوم

سعر Zasset zUSD (ZUSD) المباشر لليوم هو USD 0.688089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 325.70K. يتم تحديث سعر ZUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zasset zUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.03
- تغيير سعر Zasset zUSD خلال اليوم هو +3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 473.33K

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أداء سعر Zasset zUSD (ZUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ +0.02283519 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ -0.0457284682 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ -0.0133578029 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02283519+3.43%
30 يوم$ -0.0457284682-6.64%
60 يوم$ -0.0133578029-1.94%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Zasset zUSD (ZUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zasset zUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.664813
$ 0.664813$ 0.664813

$ 0.688089
$ 0.688089$ 0.688089

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

--

+3.43%

-7.70%

معلومات سوق Zasset zUSD (ZUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 325.70K
$ 325.70K$ 325.70K

$ 60.03
$ 60.03$ 60.03

473.33K
473.33K 473.33K

ما هو Zasset zUSD ( ZUSD )

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

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المصدر Zasset zUSD (ZUSD)

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عملة ZUSD إلى العملات المحلية

1 ZUSD إلى AUD
A$1.09406151
1 ZUSD إلى GBP
0.54359031
1 ZUSD إلى EUR
0.65368455
1 ZUSD إلى USD
$0.688089
1 ZUSD إلى MYR
RM3.08951961
1 ZUSD إلى TRY
24.2207328
1 ZUSD إلى JPY
¥107.71345206
1 ZUSD إلى RUB
70.78371543
1 ZUSD إلى INR
58.51508856
1 ZUSD إلى IDR
Rp11,098.20812367
1 ZUSD إلى PHP
40.34265807
1 ZUSD إلى EGP
￡E.34.98244476
1 ZUSD إلى BRL
R$4.18358112
1 ZUSD إلى CAD
C$0.98396727
1 ZUSD إلى BDT
81.87571011
1 ZUSD إلى NGN
1,063.50347751
1 ZUSD إلى UAH
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Bs35.092539
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