سعر Zasset zUSD (ZUSD)
سعر Zasset zUSD (ZUSD) المباشر لليوم هو USD 0.688089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 325.70K. يتم تحديث سعر ZUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zasset zUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.03
- تغيير سعر Zasset zUSD خلال اليوم هو +3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 473.33K
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خلال اليوم، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ +0.02283519 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ -0.0457284682 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ -0.0133578029 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02283519
|+3.43%
|30 يوم
|$ -0.0457284682
|-6.64%
|60 يوم
|$ -0.0133578029
|-1.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zasset zUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.43%
-7.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.
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