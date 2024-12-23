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سعر Zasset zUSD (ZUSD) المباشر لليوم هو USD 0.688089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 325.70K . يتم تحديث سعر ZUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zasset zUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.03 - تغيير سعر Zasset zUSD خلال اليوم هو +3.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 473.33K

أداء سعر Zasset zUSD (ZUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ +0.02283519 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ -0.0457284682 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ -0.0133578029 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zasset zUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02283519 +3.43% 30 يوم $ -0.0457284682 -6.64% 60 يوم $ -0.0133578029 -1.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zasset zUSD (ZUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zasset zUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.664813$ 0.664813 $ 0.664813 24 ساعة مرتفع $ 0.688089$ 0.688089 $ 0.688089 عالية طوال الوقت $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.43% تغير السعر (7 أيام) -7.70%

معلومات سوق Zasset zUSD (ZUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: