معلومات سعر Zaros (ZRS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02008126$ 0.02008126 $ 0.02008126 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -22.32% تغير السعر (7 أيام) -44.28% تغير السعر (7 أيام) -44.28%

سعر Zaros (ZRS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZRS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZRS على الإطلاق هو $ 0.02008126، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZRS +0.19% على مدار الساعة الماضية، -22.32% على مدار 24 ساعة، و -44.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Zaros (ZRS)

القيمة السوقية $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.78K$ 29.78K $ 29.78K إمداد دورة التداول 99.47M 99.47M 99.47M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zaros هي $ 2.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZRS يبلغ 99.47M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.78K.