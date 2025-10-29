معلومات سعر ZARO Coin (ZARO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00100328 $ 0.00100328 $ 0.00100328 24 ساعة منخفض $ 0.00105156 $ 0.00105156 $ 0.00105156 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00100328$ 0.00100328 $ 0.00100328 24 ساعة مرتفع $ 0.00105156$ 0.00105156 $ 0.00105156 عالية طوال الوقت $ 0.00144053$ 0.00144053 $ 0.00144053 أدنى سعر $ 0.00025487$ 0.00025487 $ 0.00025487 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) +5.13% تغير السعر (7 أيام) +5.13%

سعر ZARO Coin (ZARO) في الوقت الحقيقي هو $0.00101019. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZARO بين أدنى سعر $ 0.00100328 وأعلى سعر $ 0.00105156، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZARO على الإطلاق هو $ 0.00144053، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00025487.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZARO +0.01% على مدار الساعة الماضية، -2.45% على مدار 24 ساعة، و +5.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZARO Coin (ZARO)

القيمة السوقية $ 712.06K$ 712.06K $ 712.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 704.87M 704.87M 704.87M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZARO Coin هي $ 712.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZARO يبلغ 704.87M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.