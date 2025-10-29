سعر ZARO Coin المباشر اليوم هو 0.00101019 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZARO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZARO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ZARO Coin المباشر اليوم هو 0.00101019 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ZARO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ZARO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ZARO Coin

سعر ZARO Coin (ZARO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ZARO إلى USD:

$0.00101019
-2.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار ZARO Coin (ZARO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:38:29 (UTC+8)

معلومات سعر ZARO Coin (ZARO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00100328
24 ساعة منخفض
$ 0.00105156
24 ساعة مرتفع

$ 0.00100328
$ 0.00105156
$ 0.00144053
$ 0.00025487
+0.01%

-2.45%

+5.13%

+5.13%

سعر ZARO Coin (ZARO) في الوقت الحقيقي هو $0.00101019. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZARO بين أدنى سعر $ 0.00100328 وأعلى سعر $ 0.00105156، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZARO على الإطلاق هو $ 0.00144053، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00025487.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZARO +0.01% على مدار الساعة الماضية، -2.45% على مدار 24 ساعة، و +5.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZARO Coin (ZARO)

$ 712.06K
--
$ 1.01M
704.87M
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ ZARO Coin هي $ 712.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZARO يبلغ 704.87M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.

سجل سعر ZARO Coin (ZARO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZARO Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZARO Coin مقابل USD هو $ +0.0000062522 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZARO Coin مقابل USD هو $ -0.0000248877 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZARO Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.45%
30 يوم$ +0.0000062522+0.62%
60 يوم$ -0.0000248877-2.46%
90 يوم$ 0--

ما هو ZARO Coin ( ZARO )

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر ZARO Coin (USD)

كم ستكون قيمة ZARO Coin (ZARO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ZARO Coin (ZARO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ZARO Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر ZARO Coin!

عملة ZARO إلى العملات المحلية

توكنوميكس ZARO Coin (ZARO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ZARO Coin (ZARO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ZARO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ZARO Coin (ZARO)

كم يساوي ZARO Coin (ZARO) اليوم؟
سعر ZARO المباشر في USD هو USD 0.00101019، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ZARO إلى USD الحالي؟
سعر ZARO إلى USD الحالي هو $ 0.00101019. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ZARO Coin ؟
القيمة السوقية لعملة ZARO هي $ 712.06K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ZARO؟
العرض المتداول لتوكن ZARO هو 704.87M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ZARO؟
حقق ZARO سعرًا قياسيًا قدره 0.00144053 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ZARO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00025487 ZARO.
ما هو حجم تداول ZARO؟
حجم تداول ZARO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ZARO هذا العام؟
قد يرتفع ZARO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ZARO لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

