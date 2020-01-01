توكنوميكس ZARA AI (ZARA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZARA AI (ZARA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZARA AI (ZARA) Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes. الموقع الرسمي: https://zaraai.xyz اشتر ZARA الآن!

توكنوميكس ZARA AI (ZARA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZARA AI (ZARA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 390.82K $ 390.82K $ 390.82K إجمالي العرض: $ 647.29M $ 647.29M $ 647.29M العرض المتداول: $ 625.42M $ 625.42M $ 625.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 404.48K $ 404.48K $ 404.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02553514 $ 0.02553514 $ 0.02553514 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00062488 $ 0.00062488 $ 0.00062488 معرفة المزيد عن سعر ZARA AI (ZARA)

توكنوميكس ZARA AI (ZARA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZARA AI (ZARA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZARA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZARA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZARA، استكشف السعر المباشر لتوكن ZARA!

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