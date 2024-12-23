سعر ZARA AI (ZARA)
سعر ZARA AI (ZARA) المباشر لليوم هو USD 0.00199205. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M. يتم تحديث سعر ZARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZARA AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.20K
- تغيير سعر ZARA AI خلال اليوم هو -10.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 613.42M
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خلال اليوم، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ -0.000228770978330206 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000228770978330206
|-10.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZARA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+17.38%
-10.30%
-50.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.
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