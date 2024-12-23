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سعر ZARA AI (ZARA) المباشر لليوم هو USD 0.00199205 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M . يتم تحديث سعر ZARA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZARA AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.20K - تغيير سعر ZARA AI خلال اليوم هو -10.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 613.42M

أداء سعر ZARA AI (ZARA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ -0.000228770978330206 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZARA AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000228770978330206 -10.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZARA AI (ZARA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZARA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00167946$ 0.00167946 $ 0.00167946 24 ساعة مرتفع $ 0.00241783$ 0.00241783 $ 0.00241783 عالية طوال الوقت $ 0.00850338$ 0.00850338 $ 0.00850338 تغير السعر (1 ساعة) +17.38% تغير السعر (1يوم) -10.30% تغير السعر (7 أيام) -50.67%

معلومات سوق ZARA AI (ZARA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: