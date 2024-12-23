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سعر ZAPO AI (ZAPO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 984.86K . يتم تحديث سعر ZAPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZAPO AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.82K - تغيير سعر ZAPO AI خلال اليوم هو -3.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ZAPO AI (ZAPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.26% 30 يوم $ 0 -54.77% 60 يوم $ 0 -56.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZAPO AI (ZAPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZAPO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00101826$ 0.00101826 $ 0.00101826 عالية طوال الوقت $ 0.00339018$ 0.00339018 $ 0.00339018 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -3.26% تغير السعر (7 أيام) -41.03%

معلومات سوق ZAPO AI (ZAPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: