سعر ZAPO AI (ZAPO)
سعر ZAPO AI (ZAPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 984.86K. يتم تحديث سعر ZAPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZAPO AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.82K
- تغيير سعر ZAPO AI خلال اليوم هو -3.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZAPO AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.26%
|30 يوم
|$ 0
|-54.77%
|60 يوم
|$ 0
|-56.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZAPO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-3.26%
-41.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem!
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