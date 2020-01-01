توكنوميكس Zapicorn (ZAPI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zapicorn (ZAPI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zapicorn (ZAPI) The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 الموقع الرسمي: https://www.zapicorn.ai الوثيقة البيضاء: https://zapicorn.ai/tokenomics/ اشتر ZAPI الآن!

توكنوميكس Zapicorn (ZAPI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zapicorn (ZAPI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 260.81K $ 260.81K $ 260.81K إجمالي العرض: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M العرض المتداول: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 260.81K $ 260.81K $ 260.81K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00028106 $ 0.00028106 $ 0.00028106 معرفة المزيد عن سعر Zapicorn (ZAPI)

توكنوميكس Zapicorn (ZAPI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zapicorn (ZAPI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZAPI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZAPI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZAPI، استكشف السعر المباشر لتوكن ZAPI!

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