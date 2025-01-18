سعر ZapExchange (ZAPEX)
سعر ZapExchange (ZAPEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZAPEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZapExchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.25
- تغيير سعر ZapExchange خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ZapExchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZapExchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZapExchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZapExchange مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر ZapExchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZapEx tokens are not just a cryptocurrency; they're your voice and reward system in the ZapEx universe. Participate in crucial DAO votes, steer the direction of protocol changes, and reap rewards for your referrals and trading activity. Dive into hassle-free trading, be it swapping BTC for ETH, ETH for BNB, or ETH for AVAX, all while enhancing your influence and benefits within the ZapEx ecosystem. ZapEx is more than an advanced, hybrid CEX and DEX aggregator. We're the first to offer a Telegram bot for trading, access to over 100+ blockchains and networks, and the rare feature of Limit Orders. Our focus on small-cap coins in cross-chain trades sets us apart, and our room for growth is immense compared to larger competitors. Unparalleled Access: Over 100+ blockchains and networks. Unique Features: Limit Orders and a dedicated Telegram bot. Growth Potential: We're just getting started, and the sky's the limit. Specialized Trading: Focusing on small-cap coins for cross-chain trades. By aggregating multiple exchanges, both centralized and decentralized, ZapEx ensures you're getting the best rates possible. Our unique feature of Limit Orders also means you can set the price points that work for you. Security is non-negotiable at ZapEx. We've undergone rigorous security audits and continuously update our protocols with each major platform update. Our decentralized, non-custodial nature means you have full control over your assets at all times. ZapEx operates on a minimal fee structure, designed to be competitive and user-friendly. We're transparent about our fees, so you're never caught off guard. It's simple - connect your wallet, select your tokens, set your limits (if you're using Limit Orders), and execute your trade. Our platform and Telegram bot are designed for ease of use, ensuring a smooth trading experience.
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