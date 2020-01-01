توكنوميكس ZambesiGold (ZGD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZambesiGold (ZGD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZambesiGold (ZGD) Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. الموقع الرسمي: https://www.zambesigold.co.za/ اشتر ZGD الآن!

توكنوميكس ZambesiGold (ZGD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZambesiGold (ZGD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M إجمالي العرض: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M العرض المتداول: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 السعر الحالي: $ 0.04199571 $ 0.04199571 $ 0.04199571 معرفة المزيد عن سعر ZambesiGold (ZGD)

توكنوميكس ZambesiGold (ZGD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZambesiGold (ZGD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZGD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZGD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZGD، استكشف السعر المباشر لتوكن ZGD!

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