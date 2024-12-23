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سعر ZambesiGold (ZGD) المباشر لليوم هو USD 0.108679 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.55M . يتم تحديث سعر ZGD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZambesiGold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 209.42 - تغيير سعر ZambesiGold خلال اليوم هو -1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.90M

أداء سعر ZambesiGold (ZGD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZambesiGold مقابل USD هو $ -0.0012331656160255 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZambesiGold مقابل USD هو $ -0.0384316983 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZambesiGold مقابل USD هو $ -0.0525735205 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZambesiGold مقابل USD هو $ -0.03733106087145768 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012331656160255 -1.12% 30 يوم $ -0.0384316983 -35.36% 60 يوم $ -0.0525735205 -48.37% 90 يوم $ -0.03733106087145768 -25.56%

تحليل سعر ZambesiGold (ZGD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZambesiGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.108709$ 0.108709 $ 0.108709 24 ساعة مرتفع $ 0.124075$ 0.124075 $ 0.124075 عالية طوال الوقت $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -1.12% تغير السعر (7 أيام) -13.73%

معلومات سوق ZambesiGold (ZGD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: