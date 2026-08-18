سعر Zaia by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Zaia by Virtuals (ZAIA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAIA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZAIA.

يحتل Zaia by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,542، مع عرض متداول قدره 1.00B ZAIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAIA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00198746، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZAIA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Zaia by Virtuals (ZAIA)

القيمة السوقية $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.54K$ 44.54K $ 44.54K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zaia by Virtuals هي $ 44.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZAIA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.54K.