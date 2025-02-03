سعر Zada (ZADA)
سعر Zada (ZADA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZADA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zada الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 171.78
- تغيير سعر Zada خلال اليوم هو -4.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZADA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZADA.
خلال اليوم، كان سعر Zada مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zada مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zada مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zada مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.04%
|30 يوم
|$ 0
|-11.59%
|60 يوم
|$ 0
|-72.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zada: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.04%
-7.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZADA births a whole new ecosystem giving its investors the chance to build an entire portfolio of new coins and tokens from one buy. Being the first of it’s kind a Hybrid Portfolio Builder that rewards its holders in a multitude of ways by simplifying the investing process and building a strong and varied portfolio. ZADA makes investing easy. Researching projects, developers, tokenomics is a time-consuming task which holds no guarantee with your investment in cryptocurrency. ZADA resolves these issues in the most efficient manner by giving a token and eco system that automatically does this on your behalf. With the Hybrid Portfolio Builder ZADA is able to take reflections to heights yet to be seen in the crypto space providing an innovative approach to how we reward our holders. HPB Insures that every Zada holder receives an enhanced 10% Cardano reflection and by holding Zada for 7 days HPB’s true potential is realized with The Last Man Standing Wallet. The ecosystem reaches it’s apex with The Chain function.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZADA إلى AUD
A$--
|1 ZADA إلى GBP
￡--
|1 ZADA إلى EUR
€--
|1 ZADA إلى USD
$--
|1 ZADA إلى MYR
RM--
|1 ZADA إلى TRY
₺--
|1 ZADA إلى JPY
¥--
|1 ZADA إلى RUB
₽--
|1 ZADA إلى INR
₹--
|1 ZADA إلى IDR
Rp--
|1 ZADA إلى PHP
₱--
|1 ZADA إلى EGP
￡E.--
|1 ZADA إلى BRL
R$--
|1 ZADA إلى CAD
C$--
|1 ZADA إلى BDT
৳--
|1 ZADA إلى NGN
₦--
|1 ZADA إلى UAH
₴--
|1 ZADA إلى VES
Bs--
|1 ZADA إلى PKR
Rs--
|1 ZADA إلى KZT
₸--
|1 ZADA إلى THB
฿--
|1 ZADA إلى TWD
NT$--
|1 ZADA إلى CHF
Fr--
|1 ZADA إلى HKD
HK$--
|1 ZADA إلى MAD
.د.م--