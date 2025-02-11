سعر Zaar (ZAAR)
سعر Zaar (ZAAR) المباشر لليوم هو USD 0.00618346. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZAAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zaar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 687.05
- تغيير سعر Zaar خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zaar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zaar مقابل USD هو $ -0.0009135208 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zaar مقابل USD هو $ -0.0030638110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zaar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.49%
|30 يوم
|$ -0.0009135208
|-14.77%
|60 يوم
|$ -0.0030638110
|-49.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zaar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.49%
-3.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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