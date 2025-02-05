سعر yvDAI (YVDAI)
سعر yvDAI (YVDAI) المباشر لليوم هو USD 1.16. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق yvDAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر yvDAI خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر yvDAI مقابل USD هو $ +0.00070085 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر yvDAI مقابل USD هو $ +0.0085875960 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر yvDAI مقابل USD هو $ +0.0168523640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر yvDAI مقابل USD هو $ +0.0159166776739855 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00070085
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.0085875960
|+0.74%
|60 يوم
|$ +0.0168523640
|+1.45%
|90 يوم
|$ +0.0159166776739855
|+1.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر yvDAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.06%
+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yearn Vault DAI token
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