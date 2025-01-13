سعر Yuro 2024 (YURO)
سعر Yuro 2024 (YURO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.60K. يتم تحديث سعر YURO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yuro 2024 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.99
- تغيير سعر Yuro 2024 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 985.95M
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خلال اليوم، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.00%
|60 يوم
|$ 0
|-15.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuro 2024: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-14.50%
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