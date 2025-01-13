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سعر Yuro 2024 (YURO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.60K . يتم تحديث سعر YURO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yuro 2024 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.99 - تغيير سعر Yuro 2024 خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 985.95M

أداء سعر Yuro 2024 (YURO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yuro 2024 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -19.00% 60 يوم $ 0 -15.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yuro 2024 (YURO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yuro 2024: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00686323$ 0.00686323 $ 0.00686323 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -14.50%

معلومات سوق Yuro 2024 (YURO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: