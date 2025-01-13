سعر Yunki (YUNKI)
سعر Yunki (YUNKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.13K. يتم تحديث سعر YUNKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yunki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.07
- تغيير سعر Yunki خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.89B
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خلال اليوم، كان سعر Yunki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yunki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yunki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yunki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.29%
|30 يوم
|$ 0
|-38.98%
|60 يوم
|$ 0
|-46.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yunki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.29%
-17.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes.
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